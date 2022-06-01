Реновацию турбазы "Исток" в Тобольском районе проведут при региональной поддержке

| Фото: visittyumen.ru | Фото: visittyumen.ru

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30 млн рублей в виде заёма от Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" на реновацию получит туристическая база отдыха "Исток" в пос. Винокурова Тобольского района. Деньги пойдут на бурение новой скважины.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном инвестагентстве.

"На глубине более 500 метров произошла поломка. Необходимо пробурить новый ствол скважины. Она обеспечивает горячей водой открытый и закрытый бассейны. Из-за поломки мы не можем в полном объеме принимать гостей", - рассказал директор базы отдыха "Исток" Вячеслав Цапцов.

12 млн 800 тыс. рублей собственных средств предприниматель направит на завершение строительства водолечебницы. Общая сумма вложений в обновление термального источника составит 42 млн 800 тыс. рублей. Срок реализации проекта рассчитан до мая 2027 года.

Бизнес-идея тоболяка рассмотрена на заседании экспертного совета фонда. Проект получил одобрение и поддержку, в ближайшее время его включат в реестр инвестпроектов для дальнейшего организационного и информационного сопровождения.

"В допандемийный 2019 год в летний сезон на термальном источнике отдохнули около 14 тысяч туристов. Они приезжали из Челябинска, Уфы, Томска, Екатеринбурга, Перми и других городов России. На базе отдыха одновременно в гостинице могут проживать 120 человек. Кафе рассчитано на 80 человек. Также для туристов оборудована зона отдыха, душ", - добавил Вячеслав Цапцов.

Отметим, в начале 1960-х годов во время бурения скважины в пос. Винокурова в промышленных целях обнаружили залежи минеральных солей с уникальным химическим составом. Из-за обилия соли пить воду запрещено, но для общего оздоровления организма она подходит.

Напомним, по итогам заседания экспертов в инвестиционном агентстве Тюменской области семь проектов приняты на сопровождение. Объем инвестиций в экономику составит примерно 3 млрд рублей.

Юлия Карандашева