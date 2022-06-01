150 млн рублей вложит инвестор в строительство центра обработки данных в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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150 млн рублей вложит инвестор в строительство центра обработки данных (ЦОД) в Тюмени. Будет создано 30 рабочих мест. Всего семь инвестиционных проектов приняты на сопровождение Фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области" по итогам заседания экспертного совета. Объем инвестиций в экономику составит примерно 3 млрд рублей.

Еще один инвестор в Тюмени вложит 12,6 млн рублей в организацию туристско-информационного центра.

В Тюменском районе инвесторы планируют построить: комплекс по переработке несортированных бытовых и промышленных отходов, объем инвестиций – 2 млрд рублей и более 90 рабочих мест; цех сублимированной продукции "Грин Лайф" от Фабрики здоровой еды, 400 млн рублей и 40 рабочих мест; цех по производству лакокрасочной продукции, 10 млн рублей и 40 рабочих мест.

В Ишиме действующее предприятие инвестирует 185 млн рублей в расширение производства овощной сетки. При этом работу получат 137 человек.

В Тобольском районе запланирована реновация туристической базы отдыха, объем инвестиционных вложений – 42,8 млн рублей и 20 рабочих мест.

"Рассмотренные бизнес-идеи получили рекомендацию от экспертов на включение в реестр инвестиционных проектов для комплексного сопровождения. Их реализация позволит создать на территории региона 300 новых рабочих мест", - рассказали в инвестагентстве.