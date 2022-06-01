  • 10 июня 202210.06.2022пятница
  • USD58,3895
    EUR62,0934
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В ТюмГУ будет создана передовая инженерная школа

Общество, 12:46 10 июня 2022

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Далее в сюжете 150 млн рублей вложит инвестор в строительство центра обработки данных в Тюмени

Программы "Приоритет 2030" и "Передовые инженерные школы" - это конкретный шаг к "всестороннему" университету с его сбалансированной дисциплинарной композицией. Об этом в Telegram-канале НОП.РЕКТОРЫ заявил ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

"Мы заявились в проект Минобрнауки "Передовые инженерные школы", - сообщил он. - В конкурсе приняли участие университеты 41 субъекта федерации. Ждем оценки экспертов, по итогам которой определятся вузы-участники программы".

Но независимо от окончательного решения Министерства, в ТюмГУ инженерная школа будет создана. Это, по словам ректора, крайне необходимо, это новый шаг навстречу индустриальным партнёрам, ответ на их кадровый запрос.

"Во-первых, - пояснил он, - нас вновь деятельно поддерживает индустриальный партнёр НТЦ "Газпром нефть". Обсуждаем кооперацию и с другими высокотехнологичными нефтегазовыми компаниями, предприятиями реального сектора экономики. Во-вторых, в рамках Западно-Сибирского межрегионального НОЦ ТюмГУ выстраивает единое образовательной пространство с Тюменским индустриальным университетом. Залогом успеха этой деятельности в обоих университетах станет использование единого цифрового инструмента по организации образовательного пространства и модель индивидуальных образовательных траекторий".

В связи с тем, что ТюмГУ будет прирастать инженерным бакалавриатом, чрезвычайно важно отметить, что работать он будет совместно с Тюменским индустриальным университетом.

Программа "Приоритет-2030" позволит сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года, повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций, а также обеспечить участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии субъектов РФ.

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# высшая инженерная школа , Иван Романчук

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:03 10.06.2022В исетской больнице отремонтируют реанимацию и приемное отделение
13:41 10.06.2022Трасса Екатеринбург - Тюмень станет четырехполосной в 2025 году
13:30 10.06.2022Ишимские школьники снимают ролики о науке
13:19 10.06.2022В Тюменском районе выявили незаконный песчаный карьер