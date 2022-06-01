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Предприниматели Тюменской области могут обжаловать решения органов контроля на Госуслугах

Общество, 12:35 10 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Подать досудебную жалобу на решения контрольно-надзорных органов бизнесмены Тюмени могут через Госуслуги. Рассмотрение документов составит один рабочий день, сообщает в Telegram-канале уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области.

Подать заявление нужно в разделе "Жалоба на решения контрольных органов" на Госуслугах. В пункте "Жалоба на нарушение моратория на проверки" ввести номер проверки, заполнить необходимые поля и отправить все на рассмотрение.

В случае выявления нарушения моратория проверки отменят.

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# госуслуги , жалобы , предприниматели

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