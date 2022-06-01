Тобольские ученые исследовали место будущего строительства завода в Амурской области

| Фото: пресс-служба ТКНС УрО РАН | Фото: пресс-служба ТКНС УрО РАН

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Площадку для будущего строительства совместного предприятия СИБУРа и китайской компании China Petroleum & Chemical Corporation в Амурской области исследовали тобольские ученые. Химики и биологи Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН находились в экспедиции 10 дней и уже вернулись домой.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе учреждения, специалисты провели мониторинг биоразнообразия почвенного и растительного покрова, наземных позвоночных животных. Руководила группой ученых заведующая химико-экологической лабораторией ТКНС УрО РАН, кандидат технических наук Гульсем Алимова.

"В задачи экспедиционной группы входила рекогносцировка территории проведения исследований для получения представлений о характере почвенно-растительного покрова, особенностях ландшафта, расположении объектов исследований на местности. Также собран материал по биоте в районе строительства Амурского газохимического комплекса и отобраны образцы почв для последующего химического анализа", - рассказали специалисты.

Ведущий научный сотрудник группы экологии живых организмов, доктор биологических наук, доцент Ольга Капитонова описала растительность на водозаборе речной воды из реки Зея, в коллекторе очищенных стоков и водовыпуске в реку Большая Пёра, а также на фоновых площадках. Научный сотрудник группы экологии живых организмов Владимир Капитонов изучил наземных позвоночных животных - земноводных, рептилий, млекопитающих. Научный сотрудник Юрий Тюлькин собрал материалы по орнитофауне на коллекторе очищенных стоков и водовыпуске в реку Большая Пёра.

Химическую часть исследований выполнили Гульсем Алимова, научный сотрудник группы экологии гидробионтов Глеб Волосников, старший лаборант химико-экологической лаборатории Анатолий Колобов и Мария Самкова. Взятые ими почвенные образцы передали в испытательные лаборатории Благовещенска и Тюмени для выявления в почвах загрязняющих веществ.

Любовь Голышева