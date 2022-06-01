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Новые автомобильные дороги появятся в трех микрорайонах Тобольска

Экономика, 14:00 14 июня 2022

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

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Новые автомобильные дороги обустроят в микрорайонах Тобольска, где многодетным семьям выделены участки под строительство индивидуальных жилых домов. Речь идет о мкрн Усадьба, 19 мкрн и пер. Вертолетном, сообщил заместитель главы города Юрий Вавакин.

"Заключены муниципальные контракты на разработку проектной документации, ее разработают до конца года", — отметил он.

Также до конца года будет разработана проектная документация по реконструкции ул. Алябьева, сообщил Юрий Вавакин.

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# ремонт дороги

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