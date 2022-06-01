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В Тюменской области предпринимателей бесплатно консультируют по вопросам маркетинга

Экономика, 14:12 14 июня 2022

группа "Инвестиционное агентство Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: группа "Инвестиционное агентство Тюменской области" во ВКонтакте

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Консультации по маркетингу и продвижению проводит для предпринимателей Тюменской области центр "Мой бизнес". Представителям малого и среднего бизнеса дают советы в области интернет-маркетинга, построения личного бренда, продвижения в социальных сетях, работы с целевыми аудиториями, ритейла и мерчандайзинга.

Чтобы получить бесплатную консультацию, необходимо быть зарегистрированным в качестве предпринимателя более трех месяцев и не иметь задолженностей по налогам.

Подать заявку на получение услуги можно на сайте мойбизнес-72.рф или по ссылке. Подробная информация по телефону: +7-932-482-75-67

Услугой в 2021 году воспользовались более тысячи представителей малого и среднего бизнеса региона, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

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# маркетинг , предпринимательство

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