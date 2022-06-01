Тюменские студенты представили экспортные стратегии для тюменских компаний

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Четыре студентки ТюмГУ создали стратегии для компаний региона в рамках первого конкурса "Лучшая экспортная стратегия 2022". Итоги подвели в инвестиционном агентстве Тюменской области 14 июня. Проекты тюменок касаются сфер пищевой промышленности, строительства и нефтегазового кластера.

В этом году конкурс проводили только для студентов ТюмГУ с третьего по пятый курсы по направлению зарубежное регионоведение. Участникам нужно было создать проекты по продвижению тюменской продукции на зарубежных рынках. Всего поступило 10 работ из которых жюри выбрало три.

Первое место заняла совместная работа студенток Валерии Скипиной и Алины Чернышковой. Девушки выбрали две услуги СИБУР digital - промышленный интернет вещей и систему визуализации экономики производственного процесса ЭКОНС и предложили выстроить торговые отношения с китайским рынком.

"IT в Тюменской области — это одна из первостепенных отраслей, куда вкладывают инвестиции, поэтому есть дальнейшие точки роста. При этом мы выявили проблему, что многие из китайских производств зависят от западных технологий. Так как ситуация в мире обостряется, то им будет выгоднее сотрудничать с отечественными компаниями", - рассказала Алина Чернышкова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Второе место у Валерии Лукиной, которая предложила продавать продукцию кондитерской фабрики "Квартет" в Китай. Третьим призером стала Екатерина Сауэр. Она составила стратегию экспорта в Казахстан для заводоуковской компании "Битекс-Сибирь", производящей краски и лаки на основе полимеров.

Генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов обещал поддержать проекты студенток и связаться с компаниями, чтобы работы рассмотрели к реализации.

"Все конкурсанты молодцы. Всем студентам рекомендую участвовать в следующем году, потому что конкурс мы планируем сделать традиционным и привлекать как можно больше студентов из вузов региона", - отметил Николай Пуртов.

Тройке победителей вручили по 30, 20 и 10 тыс. рублей соответственно.

Виктория Макарова