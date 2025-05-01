Посадкой салата четырех сортов заняты тюменские земледельцы
Посадкой салата заняты земледельцы Мальковского поселения Тюменского района Дмитрий и Павел Быковы. Они высаживают рассаду в открытый грунт, сообщает региональный департамент АПК.
Под выращивание данной культуры в районе отведена площадь 4 га. С помощью рассадопосадочной техники уже посажено около 2 га.
Салаты сортов "Романо", "Айсберг", "Эндивий", "Лолло Росса" - непривычная культура для региона, но при должном уходе растут быстро, а посев и сбор урожая в течение сезона доходит до четырех раз.
Аграрии Тюменского района уже провели яровой сев овощей на площади 74 га.