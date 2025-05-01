100 тысяч жителей Тюменской области проголосовали за дизайн-проекты благоустройства

| Фото: pos.gosuslugi.ru | Фото: pos.gosuslugi.ru

Более 100 тыс. жителей Тюменской области проголосовали за дизайн-проекты объектов благоустройства в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Напомним, тюменцы выбирают будущий вид пяти территорий. Из них три в Тюмени, по одной в Ишиме и Тобольске. В областном центре на голосование заявлены сквер Депутатов, аллея Молодоженов, площадь Борцов Революции. В Тобольске это Менделеев-парк, в Ишиме - территория на ул. Карла Маркса, 62.

Благоустройство объектов, для которых дизайн выбрали в 2024 году, уже идёт. В 2025 году преобразятся семь общественных территорий.

С 2019 по 2024 год в Тюменской области только по нацпроекту благоустроили 79 дворовых территорий и 33 общественных пространства.

Проголосовать за вариант дизайна, который понравился больше всего, можно до середины июня на портале. Работы по этим проектам начнутся в 2026 году.