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100 тысяч жителей Тюменской области проголосовали за дизайн-проекты благоустройства

Общество, 12:34 22 мая 2025

pos.gosuslugi.ru | Фото: pos.gosuslugi.ru

Более 100 тыс. жителей Тюменской области проголосовали за дизайн-проекты объектов благоустройства в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Напомним, тюменцы выбирают будущий вид пяти территорий. Из них три в Тюмени, по одной в Ишиме и Тобольске. В областном центре на голосование заявлены сквер Депутатов, аллея Молодоженов, площадь Борцов Революции. В Тобольске это Менделеев-парк, в Ишиме - территория на ул. Карла Маркса, 62.

Благоустройство объектов, для которых дизайн выбрали в 2024 году, уже идёт. В 2025 году преобразятся семь общественных территорий.

С 2019 по 2024 год в Тюменской области только по нацпроекту благоустроили 79 дворовых территорий и 33 общественных пространства.

Проголосовать за вариант дизайна, который понравился больше всего, можно до середины июня на портале. Работы по этим проектам начнутся в 2026 году.

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# голосование , дизайн-проекты , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект

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