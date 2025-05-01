Тюменский хирург получила грамоту за вклад в инновационное развитие региона

www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru

Профессор кафедры хирургии и урологии с курсом эндоскопии Тюменского медицинского университета Лидия Комарова отмечена почетной грамотой за вклад в инновационное развитие региона в сфере медицины и здоровьесбережения населения. Награду вручил заместитель председателя Центрального совета ВОИР, президент фонда "Наука за продление жизни" Михаил Михайлович Мельцер.

Награждение прошло на I региональном форуме сероссийского общества изобретателей и рационализаторов "Технологии и изобретения для жизни. Точка роста Тюмень".

Лидия Комарова с отличием окончила Тюменскую государственную медицинскую академию. Является действительным членом Ассоциации флебологов России, Российского общества хирургов, Общероссийской общественной организации ангиологов и сосудистых хирургов, Межрегиональной общественной организации "Лига Преподавателей Высшей Школы". Стаж работы - 24 года.

Она является обладателем 11 патентов. В числе последних запатентованных изобретений: "Двухконтурный инфильтрационный диспенсер", который позволит сократить время оперативного вмешательства, уменьшить травматичность операции, ускорить реабилитацию пациентов. Мазь "Воскопант", сокращающая сроки заживления ран и эпителизаци. Устройство для закрытия грыжевого дефекта при пупочных и параумбиликальных грыжах, которое предназначено для выполнения герниопластики.

Лидия Комарова неоднократно становилась победителем и призером премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. В частности, она была отмечена наградами за устройство для оперативного лечения варикозной болезни нижних конечностей и устройство для микрофлебэктомии, сообщает пресс-служба Тюменского медуниверситета.