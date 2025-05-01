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Максим Афанасьев пригласил главу Краснодонского округа на День города в Тюмень

Общество, 19:01 22 мая 2025

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Глава Тюмени Максим Афанасьев пригласил главу Краснодонского муниципального округа ЛНР Сергея Козенко на День города.

"Тюмень активно поддерживает Краснодон. Сегодня мы провели видеоконференцию с коллегами, чтобы обсудить применение законодательства РФ в ключевых вопросах развития муниципалитетов", - написал он.

Были рассмотрены благоустройство территорий, установка временных торговых объектов, работа административной комиссии и другие темы.

"Будучи наставниками, мы гордимся возможностью делиться своим опытом и знаниями о реализации проектов. Это помогает нашим коллегам быстро адаптироваться, эффективно решать локальные задачи и находить инновационные подходы", - заключил Максим Афанасьев.

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# Краснодон , Максим Афанасьев

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