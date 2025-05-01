В Тюмени определят лучшую бригаду скорой помощи

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Конкурс профессионального мастерства среди бригад скорой медицинской помощи состоится в Тюмени 23 мая.

Испытания пройдут 12 команд: четыре врачебные и восемь фельдшерских бригад из Тюмени, Ишима, Тобольска и других регионов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Медики столкнутся с экстренными ситуациями, такими как внезапная остановка сердца, массовое ДТП, а водители – с препятствиями на дороге и сложными элементами. Жюри конкурса оценят бригады по множеству критериев, включая скорость, точность и качество оказания помощи пациентам.