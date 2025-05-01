  • 22 мая 202522.05.2025четверг
  • USD79,7530
    EUR91,2990
  • В Тюмени 18..20 С 0 м/с ветер юго-западный

В Тюмени определят лучшую бригаду скорой помощи

Общество, 20:17 22 мая 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Конкурс профессионального мастерства среди бригад скорой медицинской помощи состоится в Тюмени 23 мая.

Испытания пройдут 12 команд: четыре врачебные и восемь фельдшерских бригад из Тюмени, Ишима, Тобольска и других регионов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Медики столкнутся с экстренными ситуациями, такими как внезапная остановка сердца, массовое ДТП, а водители – с препятствиями на дороге и сложными элементами. Жюри конкурса оценят бригады по множеству критериев, включая скорость, точность и качество оказания помощи пациентам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# конкурсы , скорая помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:41 22.05.2025Владимир Путин присвоил почетное звание жителю Тюменской области
20:17 22.05.2025В Тюмени определят лучшую бригаду скорой помощи
19:16 22.05.2025Тюменский хирург получила грамоту за вклад в инновационное развитие региона
19:01 22.05.2025Максим Афанасьев пригласил главу Краснодонского округа на День города в Тюмень

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора