Профессионалы кофейного рынка со всей России оценили оборудование тюменской компании "Тробрат"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская компания "Тробрат" производит чугунное оборудование для обжарки кофе. Выпуск ростеров, циклонов, стоунеров, погрузчиков и дожигателей на производственной площадке в Тюмени запустили в 2017 г. Разработку оценили и профессионалы кофейного рынка. Продукция поставляется от Владивостока до Калининграда и экспортируется за рубеж.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор компании "Тробрат" Вячеслав Трояновский.

"В санкции спрос от индустрии кофе вырос. Хотя он и был не маленький. Мы используем российские чугун и сталь. Заготовки для оборудования делаем на отечественных станках. Детали токарного производства поставляет тюменский производитель", - пояснил он, рассказывая об импортозамещении.

По его словам, из-за ухода иностранных компаний с российского рынка возникли проблемы с закупкой электроники – она используется для автоматизации процесса обжарки кофе. Пока расходники закупаются в Китае.

"С китайской торговой компанией идут переговоры. Пока мы обсуждаем форму сотрудничества. Для нас это будет масштабирование производства: большая страна, огромный рынок и возможности для сбыта, что влечет за собой расширение", - поделился планами Вячеслав Трояновский.

Впрочем, "Тробрат" не новичок в экспорте – на тюменском оборудовании обжаривают кофе в Белоруссии и Казахстане. При этом, на производственной площадке в 540 кв. м, которая расположена в областном центре, трудятся шесть сотрудников. Многие с основания компании. В активе коллектива - 73 готовых проекта.

Ростеры - ключевой элемент производственной линии обжарки. Зеленый кофе подается в барабан с помощью вакуумного загрузчика. Цикл в среднем составляет 12 минут при 200 градусах. Возможный сор удаляется при помощи циклона и дестоунера - оборудования для очистки воздуха и кофе. А дожигатель дыма обеспечивает полное отсутствие пыли и запаха гари.

Пока в компании производят ростеры загрузкой от 5 до 20 кг. В разработке – барабан, рассчитанный на 60 кг – это объем одного мешка зеленого кофе.

Первый ростер был создан в 2017 г. и уже осенью его представили на ежегодной отраслевой выставке "Пир" в Москве, многих удивил тот факт, что оборудование сделано в Тюмени. А второй экземпляр отправили в Самару чемпиону мира по обжарке Владимиру Ненашеву. Третий ростер уехал в Москву к профессионалу кофейного рынка Дмитрию Бородаю.

"Ростер собирался с опытом, знаниями мастеров обжарки, которые работали на разном импортном оборудовании. Например, маэстро индустрии кофе Сергей Табера. С ним мы делали первые тесты обжарки. Все это повлияло на становление нашего производства. Так что, это - большая командная работа", - подчеркнул руководитель, рассказывая об истории предприятия.

Оксана Корнеенкова