Вдоль трассы, ведущей к аэропорту Ремезов, высадили сосны

| Фото: Telegram-канал администрации Тобольского района | Фото: Telegram-канал администрации Тобольского района

Вдоль трассы, ведущей к аэропорту Ремезов, волонтеры посадили сосны. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Тобольского района.

Всего 100 молодых деревьев и кустарников высадили в Ворогушинском сельском поселении муниципалитета. Жители с. Бизино разбили на пустыре "Аллею Победы", где уже прижились сосны, липы и вишни. А одиннадцатиклассники 2022 года из с. Ворогушино заложили собственный сквер Выпускников.