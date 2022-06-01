  • 16 июня 202216.06.2022четверг
  • USD56,6624
    EUR59,1204
  • В Тюмени 23..25 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Вдоль трассы, ведущей к аэропорту Ремезов, высадили сосны

Общество, 17:14 16 июня 2022

Telegram-канал администрации Тобольского района | Фото: Telegram-канал администрации Тобольского района

Вдоль трассы, ведущей к аэропорту Ремезов, волонтеры посадили сосны. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Тобольского района.

Всего 100 молодых деревьев и кустарников высадили в Ворогушинском сельском поселении муниципалитета. Жители с. Бизино разбили на пустыре "Аллею Победы", где уже прижились сосны, липы и вишни. А одиннадцатиклассники 2022 года из с. Ворогушино заложили собственный сквер Выпускников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аэропорт Ремезов , посадка деревьев , Тобольский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:35 16.06.2022Комбинированные авиа и ж/д перевозки упростят путешествия в южные курорты страны
17:14 16.06.2022Вдоль трассы, ведущей к аэропорту Ремезов, высадили сосны
17:03 16.06.2022Тюменцы могут прогуляться по стрит-артам с местными художниками
16:52 16.06.2022Тюменцам доступны билеты Аэрофлота с 30% скидкой