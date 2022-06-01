Вдоль трассы, ведущей к аэропорту Ремезов, высадили сосны
| Фото: Telegram-канал администрации Тобольского района
Вдоль трассы, ведущей к аэропорту Ремезов, волонтеры посадили сосны. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Тобольского района.
Всего 100 молодых деревьев и кустарников высадили в Ворогушинском сельском поселении муниципалитета. Жители с. Бизино разбили на пустыре "Аллею Победы", где уже прижились сосны, липы и вишни. А одиннадцатиклассники 2022 года из с. Ворогушино заложили собственный сквер Выпускников.