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Сбер представил крупным тюменским компаниям сервисы для цифровой трансформации

Общество, 18:31 16 июня 2022

Сбербанк | Фото: Сбербанк

Сбер в Тюмени презентовал крупным компаниям региона современные цифровые разработки и IT-решения для трансформации бизнес-процессов. Также в ходе встречи представители девелоперских компаний – ЭНКО, Брусника и Страна Девелопмент – поделились с участниками своими успешными кейсами.

Представитель компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE рассказал о стратегиях защиты от кибератак для различных организаций. Клиенты BI.ZONE получают широкий спектр решений: от анализа защищённости и аудита систем киберзащиты до расследования инцидентов и аутсорсинга функций кибербезопасности.

Импортонезависимые IT-сервисы для бизнеса продемонстрировала компания СберБизнесСофт. Ее готовые решения позволяют автоматизировать процессы продаж и управления командой, настраивать рекламу, проводить аналитику рынка для разных отраслей.

"Тюменская область – один из самых динамично развивающихся регионов страны. У нас есть все возможности для успешного ведения бизнеса в различных отраслях экономики. Однако стремительно меняющиеся экономические тренды вносят свои коррективы в различные бизнес-процессы. Компании стали ощущать потребность в использовании современных IT-решений, которые помогают эффективно работать в любых условиях и быстро адаптироваться к внешней среде. Очевидно, что без глобального внедрения технологических новшеств развиваться и расти уже не предоставляется возможным. Сбер предлагает множество продуктов для цифровой трансформации бизнеса. Мы готовы помогать оптимизировать процессы, что, в свою очередь, способствует увеличению прибыли и повышает конкурентоспособность на рынке. У нас уже есть успешные кейсы по трансформации тюменских компаний со Сбером, которыми мы готовы делиться с нашими клиентами", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

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