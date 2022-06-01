Тюменский ученый стал обладателем госпремии в области науки и технологии за 2021 год

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Тюменский ученый, академик РАН Андрей Лисица стал лауреатом госпремии России за разработку экспериментально-вычислительного подхода "От геномов к лекарствам". Ученый объединил данные геномики, протеомики и метаболомики, выполнил моделирование молекулярных структур модифицированных белков и фосфолипидов.

Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области 18 июня.

"Андрей Лисица руководит в ТюмГУ реализацией федеральной научно-технической программы развития генетических технологий "Поиск и изучение микроорганизмов и микробных сообществ почв, животных и растений", - уточняется в сообщении.

Под руководством академика в 2022 г. вуз запустит новую программу для аспирантов "Математическая биология, биоинформатика".