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Тюменский ученый стал обладателем госпремии в области науки и технологии за 2021 год

Общество, 11:35 18 июня 2022

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Тюменский ученый, академик РАН Андрей Лисица стал лауреатом госпремии России за разработку экспериментально-вычислительного подхода "От геномов к лекарствам". Ученый объединил данные геномики, протеомики и метаболомики, выполнил моделирование молекулярных структур модифицированных белков и фосфолипидов.

Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области 18 июня.

"Андрей Лисица руководит в ТюмГУ реализацией федеральной научно-технической программы развития генетических технологий "Поиск и изучение микроорганизмов и микробных сообществ почв, животных и растений", - уточняется в сообщении.

Под руководством академика в 2022 г. вуз запустит новую программу для аспирантов "Математическая биология, биоинформатика".

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# ТюмГУ , ученые

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