Программу онкореабилитации возобновили в Медицинском городе в Тюмени

| Фото: пресс-служба Медицинского города | Фото: пресс-служба Медицинского города

Программа онкореабилитации стала доступна для пациентов тюменского Медицинского города. Ранее она была приостановлена из-за пандемии, сообщает пресс-служба учреждения.

В июне направления на восстановительное лечение получили уже четыре пациентки. Пока такое лечение могут пройти только женщины со злокачественными новообразованиями молочной железы. Обсуждается также возможность реабилитации для пациентов с патологией легких.

Онкореабилитация осуществляется через ОМС и бесплатно для больных. В "доковидный" период курс восстановительного лечения на базе "Градостроителя" ежегодно проходили до 150 пациентов Медицинского города.

Также в учреждении развивается сектор онкореабилитации и психологической поддержки. Кроме того, с июля помимо психологической поддержки в предоперационный или послеоперационный периоды, для пациентов станут доступны занятия ЛФК и лечебный массаж.