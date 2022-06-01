  • 19 июня 202219.06.2022воскресенье
  • USD56,7101
    EUR59,3299
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Программу онкореабилитации возобновили в Медицинском городе в Тюмени

Общество, 11:52 19 июня 2022

пресс-служба Медицинского города | Фото: пресс-служба Медицинского города

Программа онкореабилитации стала доступна для пациентов тюменского Медицинского города. Ранее она была приостановлена из-за пандемии, сообщает пресс-служба учреждения.

В июне направления на восстановительное лечение получили уже четыре пациентки. Пока такое лечение могут пройти только женщины со злокачественными новообразованиями молочной железы. Обсуждается также возможность реабилитации для пациентов с патологией легких.

Онкореабилитация осуществляется через ОМС и бесплатно для больных. В "доковидный" период курс восстановительного лечения на базе "Градостроителя" ежегодно проходили до 150 пациентов Медицинского города.

Также в учреждении развивается сектор онкореабилитации и психологической поддержки. Кроме того, с июля помимо психологической поддержки в предоперационный или послеоперационный периоды, для пациентов станут доступны занятия ЛФК и лечебный массаж.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Медицинский город , онкология , реабилитация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:41 19.06.2022Ветеран Великой Отечественной войны из Тюмени Павел Сюткин отмечает столетний юбилей
11:52 19.06.2022Программу онкореабилитации возобновили в Медицинском городе в Тюмени
11:05 19.06.2022Праздник йоги в Тюмени перенесли из-за непогоды
10:34 19.06.2022Владимир Якушев: высшими достижениями медицины становятся жизнь и здоровье человека