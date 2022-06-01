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Участник спецоперации: украинский режим губит свое мирное население

Общество, 17:15 18 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Украинский режим губит свое мирное население, убежден участник военной спецоперации на Донбассе, житель Тюменской области Сергей Агеев. После окончания ТВВИКУ он подписал контракт. В числе других сослуживцев был направлен в зону проведения военной спецоперации, где получил ранение. После долгого лечения приехал домой в Голышманово.

"Это на самом деле правда то, что они творят со своим мирным населением. Они его просто губят. Наносят удары по мирным жителям", - рассказал Сергей Агеев.

Он убежден, что цели спецоперации будут выполнены российской армией, а сам он после реабилитации готов вернуться в строй для прохождения службы, сообщает Telegram-канал "Голышманово: телевидение и радио".

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