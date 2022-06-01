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Огненную картину с изображением торпедного катера увидят тюменцы в День памяти и скорби

Общество, 17:38 20 июня 2022

департамент по спорту и молодежной политики администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политики администрации Тюмени

Всероссийская акция "Огненные картины войны" начнется на площади Памяти (ул. Ленина, 2) в Тюмени в ночь с 21 на 22 июня. Начало – в 23 часа 30 минут, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Участники зажгут свечи у Вечного огня в дань памяти миллионам погибших во время войны, проведут торжественный митинг и возложат цветы к мемориалу "Вечный огонь".

В полночь на площади Памяти загорится надпись "Помним Тюмень" и огненная картина с изображением торпедного катера "Комсомолец" из выложенных на асфальте более двух тысяч свечей. Изображение выбрали не случайно. В годы войны такие катера выпускал Тюменский судостроительный завод - фронту передали 165 торпедных катеров.

День памяти и скорби – 22 июня — одна из самых трагических дат в нашей истории. 81 год назад этот день расколол жизнь всех советских людей на "до" и "после". 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, а в 1996 году этот день был объявлен Днем памяти и скорби в календаре памятных дат России.

В 2022 году областная столица, получившая почетное звание "Город трудовой доблести", вновь примет участие в акции.

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# День памяти и скорби , звание Город трудовой доблести

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