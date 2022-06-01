Участники фестиваля "Православие и СМИ" посетили костницу и фарфоровую мастерскую в Тобольском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Участники юбилейного XX межрегионального фестиваля "Православие и СМИ" посетили Абалакский монастырь и Иоанно-Введенский женский монастырь в Тобольском районе. Экскурсии прошли в преддверии открытия события, которое намечено на 22 июня.

"У нас монастырь небольшой как по размеру, так и по количеству братьев. Как говорили до революции – третьеразрядный. Патриарх Алексий II, когда он был здесь в 90-е с казаками, отметил нас и назвал "жемчужиной Сибири", – рассказал монах Абалакского монастыря Сергий.

В частности, участники фестиваля смогли побывать в церкви Марии Египетской, церкви Новомучеников и исповедников российских, в нижней части которой расположена костница.

"Здесь был пересыльный лагерь и кладбище. Собрали в 90-е годы кости. Набралось 5-6 коробок. Митрополит благословил на создание костницы. Эта больше практикуется в Европе – Греции, Чехии, Польше, Испании, Португалии. У нас, в России, костниц не так много", – сказал монах Сергий.

У стены покоятся останки людей как умерших своей смертью, так и убитых во время Гражданской войны. Взглянуть на черепа можно через два специальных окошка.

Отдельного внимания удостоилась икона Божией матери "Знамение". Монах Сергий рассказал присутствующим об исцелении от святыни немой татарской девочки. "Ребенок остановился, стоял у иконы час. Потом девочку забрали, посадили в автобус. В дороге она заговорила", – сказал он.

Следующую остановку участники фестиваля сделали в пос. Прииртышский, где располагается Иоанно-Введенский женский монастырь. Экскурсию по нему провела монахиня Иоанна. Инокиня Елисавета пригласила собравшихся в фарфоровую мастерскую, изделия из которых продают в лавке при храме. В ней монахини делают колокольчики, вазы, чашки и многое другое. Росписью готовых изделий занимаются иконописцы.

"Здесь мы делаем сувенирную продукцию. Это место, где совершаются чудеса – изделия получаются из воды, глины и огня. Человек создан по образу и подобию Божьему. Его стремление что-то создавать, творить – это потребность его души. В этом помогает фарфоровая мастерская", – поделилась инокиня.

Она подчеркнула, что процесс производства трудоемок. Сначала нужно подготовить массу, затем залить ее в гипсовые формы. Фарфор – капризный материал, при обжиге он "выдаст" любую вмятину, отметила инокиня Елисавета. "После первого обжига изделие окунают в глазурь, которая дает ему блеск и гладкость. Потом это все обжигают в электропечи", – добавила она.

Участникам делегации продемонстрировали процесс фарфорового литья. Гости остались в восторге и долго не хотели покидать мастерскую.

22 июня состоится официальное открытие фестиваля "Православие и СМИ" в Архиерейском доме. Награждение победителей начнется 23 июня в 13 часов.

Отметим, на конкурс "Православие и СМИ" поступило более 120 заявок со всей России. Самой многочисленной стала номинация "Телевидение: видеофильм", на нее прислали 50 работ.

Партнеры фестиваля – Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник и Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова.

Инна Пахомова