За фоторепортаж о летнем досуге тюменцы получат пригласительные в кино

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Тюменцам предлагают показать в формате фоторепоража, как они проводят лето, и получить за это пригласительные в кино. Акцию организует департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области совместно с кинотеатром "Киномакс".

Фоторепортаж нужно разместить на личной странице во "Вконтакте" до 4 июля с хештегом #КиномаксЛето, он должен содержать от трех до пяти фотографий. Это могут быть фотографии из путешествия, спортивный, пляжный или дачный отдых и любые другие виды досуга.

Авторы трех наиболее интересных фоторепортажей получат бессрочные пригласительные билеты на двоих.