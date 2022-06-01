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За фоторепортаж о летнем досуге тюменцы получат пригласительные в кино

Общество, 09:51 22 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Тюменцам предлагают показать в формате фоторепоража, как они проводят лето, и получить за это пригласительные в кино. Акцию организует департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области совместно с кинотеатром "Киномакс".

Фоторепортаж нужно разместить на личной странице во "Вконтакте" до 4 июля с хештегом #КиномаксЛето, он должен содержать от трех до пяти фотографий. Это могут быть фотографии из путешествия, спортивный, пляжный или дачный отдых и любые другие виды досуга.

Авторы трех наиболее интересных фоторепортажей получат бессрочные пригласительные билеты на двоих.

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# отдых , фотоконкурс

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09:51 22.06.2022За фоторепортаж о летнем досуге тюменцы получат пригласительные в кино