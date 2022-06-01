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В агрофирме "КРиММ" используют беспилотные летательные аппараты для планировки полей

Общество, 10:02 22 июня 2022

krimm.ru | Фото: krimm.ru

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В агрофирме "КРиММ" используют беспилотные летательные аппараты для планировки полей. Пробные полеты провели специалисты сельхозпредприятия, сообщили в агрофирме.

В ходе пробных полетов беспилотных аппаратов проведена мультиспектральная и лидарная сьемки. Комбинации различных каналов спектра позволяют получить информацию, которая используется для принятия управленческих решений", - уточняется в сообщении.

В дальнейшем собранная таким методом информация будет интерпретирована и станет основой для построения полей, а также планировать работу по их выравниванию.

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# агрофирма КРиММ , сельское хозяйство , цифровые технологии

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