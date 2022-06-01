После ремонта возобновилось движение по правой полосе развязки Червишевского тракта в Тюмени

| Фото: главное управление строительства Тюменской области | Фото: главное управление строительства Тюменской области

Движение по правой полосе Червишевского тракта в Тюмени возобновилось после ремонта. Работы продолжатся на левой полосе в направлении Московского тракта. Об этом сообщили в главном управлении строительства Тюменской области 22 июня.

"Ремонт на внутреннем радиусе путепровода стартовал 2 июня. В сжатые сроки подрядная организация заменила верхние слои, гидроизоляцию и бетонное основание. Въезд с Червишевского тракта будет закрыт до конца недели", - уточняется в сообщении.

Отметим, что ремонт всей развязки разбит на четыре этапа по числу полос. Он завершится к началу учебного года. Работы проводятся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".