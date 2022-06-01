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После ремонта возобновилось движение по правой полосе развязки Червишевского тракта в Тюмени

Экономика, 10:34 22 июня 2022

главное управление строительства Тюменской области | Фото: главное управление строительства Тюменской области

Движение по правой полосе Червишевского тракта в Тюмени возобновилось после ремонта. Работы продолжатся на левой полосе в направлении Московского тракта. Об этом сообщили в главном управлении строительства Тюменской области 22 июня.

"Ремонт на внутреннем радиусе путепровода стартовал 2 июня. В сжатые сроки подрядная организация заменила верхние слои, гидроизоляцию и бетонное основание. Въезд с Червишевского тракта будет закрыт до конца недели", - уточняется в сообщении.

Отметим, что ремонт всей развязки разбит на четыре этапа по числу полос. Он завершится к началу учебного года. Работы проводятся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

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# ГУС Тюменской области , национальный проект , ремонт дороги

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