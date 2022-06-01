Развитию туризма в Тюменской области могут способствовать местные жители

| Фото: снылеса.рф | Фото: снылеса.рф

Жители Тюменской области в первую очередь могут способствовать развитию туризма в регионе, ведь лучшая реклама для продвижения туристической отрасли - это сарафанное радио.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила эксперт по внутреннему и въездному туризму Тюменской области Любовь Матиевская.

"В поездки по родному краю должны поехать сами жители региона. Мы видим запрос на более короткие сроки для отдыха - на два-четыре дня. Это как раз, когда не надо тратить много времени на дорогу. Сейчас мы для этого все и работаем. Наша главная цель - информирование. Потому что когда мы знаем, что у нас есть, мы можем туда приехать, попробовать и рассказать об этом", - поделилась эксперт.

У туристического кластера региона огромный потенциал. Агротуризм развивают Заводоуковский и Тюменский районы. Промышленники мелкого производства готовы принимать гостей, показывать и продавать вкусный и качественный товар из натуральных продуктов. В Ярковском районе в селе Покровское точка притяжения - музей Григория Распутина, о нем знают все, в том числе за пределами области. В самом районе появляются новые объекты, которые готовы принимать туристов уже сейчас. В Ишиме можно и покупаться, и поохотиться, и культурно провести время, потому что это родина Петра Ершова.

"У нас есть термы, которые круглый год позволяют нам не только отдыхать, купаться в теплой воде, но и поправлять здоровье. Наши преимущества - культурно-историческое наследие, бальнеологические ресурсы и экологически чистые продукты, которые у нас в районах производят и выращивают. Их даже можно отнести к промышленному туризму", - заключила Любовь Матиевская.

Юлия Карандашева