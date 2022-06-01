В Тюменской области пятый день ищут пропавшего в лесу мужчину

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

52-летнего мужчину, который ушел в лес в Ярковском районе вечером 20 июня и не вернулся, ищут полицейские и волонтеры.

"20 июня мужчина пошел в лес, нашел поляну с грибами, набрал их, а вечером пошел заново. Проводятся поисковые мероприятия вместе с местными жителями и волонтерами", — рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Ориентировка с фотографией пропавшего мужчины размещена в сообществе "Поискового отряда "ЛизаАлерт" Тюменской области" во ВКонтакте. Приметы: рост 170 см, черные волосы с проседью, карие глаза.

Инна Пахомова