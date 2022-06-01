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Тюменские подростки могут записаться на четвертую смену "Отрядов мэра"

Общество, 12:51 25 июня 2022

группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Онлайн-запись на четвертую смену "Отрядов мэра" откроется на официальном сайте проекта 27 июня в 10 часов. Финальная смена стартует 8 августа и завершится 19 августа.

Поработать в отрядах мэра приглашают подростков от 14 до 17 лет. Ребятам готовы предложить на выбор около полусотни специальностей: рабочие по благоустройству, помощники педагогов, почтальонов, администраторов, библиотекарей, экскурсоводов, реставраторов.

На июль у "Отрядов мэра" запланированы две смены: с 11 по 15 июля и с 18 по 29 июля. Онлайн-запись уже состоялась, сейчас ведется запись в резерв.

Всего этим летом в "Отрядах мэра" смогут поработать 4,5 тыс. подростков, пишет "Вслух.ру".

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# отряды мэра

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