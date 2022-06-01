Самый большой блин в России испекли в Ялуторовске

| фото организаторов "Битвы блинопеков" | фото организаторов "Битвы блинопеков"

Самый большой блин в России — 2 метра 95 сантиметров — выпекли в Ялуторовске на гастрономическом фестивале "Битва блинопеков" 25 июня. Рекорд официально зафиксировал эксперт Книги рекордов России Александр Пересвет-Дубровин.

"Это точно самый огромный блин в России и, возможно, такой результат впервые в мире. Ялуторовск сейчас — блинная столица России", — поделился с ИА "Тюменская линия" эксперт.

Самый огромный блин в России выпекали две команды блинопеков в течение четырех часов, всего у них было пять попыток с разными рецептами.

"Мы с февраля тренировались выпекать такие блины. За много лет попыток мы это сделали, сегодня это удалось поварам кафе "Кураж" и команде "Опоры России", — рассказала директор МАУК "Арт-Вояж" Елена Симонова.

Как отметили участники "Битвы блинопеков", рецепт "удачного" блина был максимально простым и без примесей: мука, яйца и молоко.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вера Коршунова