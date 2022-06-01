Молодые тюменцы получат до полумиллиона рублей за инновационные проекты
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
До 500 тыс. рублей в Тюменской области получат победители конкурса инновационных проектов "УМНИК-2022". Участвовать в нем могут студенты, аспиранты, молодые ученые, инноваторы, предприниматели и сотрудники высокотехнологичных компаний в возрасте от 18 до 30 лет .
На конкурсе шесть тематических направлений: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.
Уточнить сроки подачи заявок можно по ссылке.