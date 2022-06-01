В Тюмени разыскивают женщину, которая дала вейп грудному малышу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На видео, на кадрах которого запечатлена женщина, дающая вейп маленькому ребенку в коляске, отреагировала полиция.

Ролик обнародован в социальных сетях. На кадрах женщина в голубом костюме дает вейп малышу, а также сама выпускает пар в лицо ребенку. Действие происходило у остановке общественного транспорта.

“Видео направлено в подразделение по делам несовершеннолетних для изучения и дачи правовой оценки произошедшего", – рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Инна Пахомова