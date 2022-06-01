Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

25-летний дорожный рабочий погиб в результате аварии на 151-м км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск 28 июня. Водитель иномарки, который сбил мужчину, с места аварии уехал. Впоследствии выяснилось, что он был нетрезв, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водитель автомобиля Renault сбил мужчину на месте проведения дорожных работ по расширению проезжей части. "По предварительной информации, пешеход шел по краю проезжей части. Он погиб. Водитель, сбив человека, скрылся. Очевидцы трагедии сообщили в полицию номер автомобиля. Автоинспекторы задержали Renault через несколько десятков километров", — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

59-летний автомобилист бы пьян. Показания алкотестера составили 0,84 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В 2022 году водитель девять раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил. Он не оплатил семь штрафов, информация о них передана в службу судебных приставов.

Отметим, 28 июня на дорогах региона произошло 13 аварий. В них погибли два человека. Еще 11, в том числе четверо детей, получили травмы.