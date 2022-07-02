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"Авоськин день" проведут рукодельницы Тюмени в музее "Дом Машарова"

Общество, 09:00 02 июля 2022

квилт-клуба "Сибирская палитра" | Фото: квилт-клуба "Сибирская палитра"

"Авоськин день" проведут городские рукодельницы в свекре музея "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) в Тюмени 2 июля, начало в 12 часов. Организаторы мероприятия – участницы квилт-клуба "Сибирская палитра" подготовили авторские сумки, котомки, шоперы и тоуты, которые смогут приобрести на выставке горожане.

По словам участников клуба свое мероприятие они приурочили Международному дню отказа от полиэтиленовых пакетов, который ежегодно проходит 3 июля. В качестве экологичной альтернативы мастерицы ратуют за использование текстильных сумок, украшенных авторскими вышивкой, рисунками, аппликациями. Или знакомой всем с детства авоськой, связанной в современной технике.

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# музей Дом Машарова , народные промыслы , экология

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