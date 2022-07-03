Спектакль тюменского "Ангажемента" взял Гран-при международного фестиваля

| Фото: группа "Молодёжный театр "АНГАЖЕМЕНТ" им. В. С. Загоруйко" во ВКонтакте | Фото: группа "Молодёжный театр "АНГАЖЕМЕНТ" им. В. С. Загоруйко" во ВКонтакте

Спектакль "Вий. Легенда" тюменского театра "Ангажемент" завоевал Гран-при XV Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-plays" в Екатеринбурге. О главном посыле постановки и работе над ней корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал режиссер, преподаватель театральной академии в Санкт-Петербурге Ринат Кияков.

"Гоголем я занимался еще тогда, когда учился в театральной академии, хорошо знаю его тексты. Предложил этот материал Леониду Окуневу. Это была совместная сочинительская работа со всей постановочной командой и актерским составом "Ангажемента", ребята предложили больше сотни этюдов. До этого мы уже ставили вместе "Даму с собачкой", тогда я познакомился с коллективом, у нас очень хорошие отношения", - поделился Ринат Кияков.

В описании спектакля говорится, что фоном является отпевание Панночки, а центральной частью — частная история человека, Хомы Брута, ведущего тяжелый, мучительный диалог с самим собой, с собственной душой, живущего в постоянном ожидании смерти.

"Множество проблем происходили и происходят в России и в мире, и важно, что существует такая личность, как Хома Брут, который пытается справиться с темными силами, с сегодняшними проблемами и вызовами, но при этом остаться человеком. Спектакль про это: человеческая порядочность — это определяющее в нас", — прокомментировал Ринат Кияков.

Коллегия критиков фестиваля "Коляда-plays" отметила, что спектакль "Вий. Легенда" достоин быть представленным в программе национальной театральной премии "Золотая маска". Ближайшие показы "Вия" пройдут в тюменском "Ангажементе" 22 и 23 июля.

"Я был на премьерных показах, есть разные мнения об этом спектакле, но в целом восприняли его нормально. Мы были удивлены: история не линейная, довольно дробная, нет явного жесткого сюжета, думали, что тюменский зритель воспримет ее хуже. Но горожане оказались подготовленными, восприняли хорошо, и не только молодые ребята, но и люди, скажем так, в возрасте что-то для себя в этом обнаружили", — поделился Ринат Кияков.

Влада Нерадовская