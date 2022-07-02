Шествие в исторических костюмах прошло в Ялуторовске

| Фото: www.yalutmuzey.ru | Фото: www.yalutmuzey.ru

Шествие в исторических костюмах прошло в Ялуторовске на День города. Сотрудники Ялуторовского музейного комплекса предстали перед земляками и жюри в образах своих известных земляков XIX века, оставивших заметный след в истории и культуре, сообщили в музейном комплексе.

Для шествия выбрали костюмы декабристов и меценатов, а также дам полусвета, которые как нельзя лучше раскрывают главную тему праздничного шествия – "Малый город больших людей".

Многие горожане смогли внимательно рассмотреть костюмы и, таким образом, прикоснуться к прошлому ялуторовской земли. Не остались равнодушными и члены конкурсного жюри. За участие в праздничном шествии Ялуторовский музейный комплекс награжден дипломом в номинации на самый оригинальный костюм и денежным призом.