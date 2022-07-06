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В России увеличили размер кредита льготной ипотеки для IT-специалистов

Экономика, 14:14 06 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Максимальный размер ипотечного кредита, который могут взять IT-специалисты с использованием льготной ставки, в регионах-миллионниках увеличен с 18 млн рублей до 30 млн рублей, в остальных – с 9 млн до 15 млн рублей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

При этом сумма льготного кредита остается на уровне 18 млн рублей и 9 млн рублей соответственно, но теперь ее можно сочетать с дополнительной суммой, взятой по рыночной или другой субсидируемой ставке. Таким образом, сейчас возможности покупателей расширяются.

Также скорректированы требования к зарплате IT-специалистов, которым доступны льготные кредиты: от 150 тыс. рублей в месяц до вычета подоходного налога в городах-миллионниках, ранее речь шла о регионах-миллионниках и не менее 100 тыс. рублей – в остальных населенных пунктах.

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена правительством в мае 2022 года, чтобы поддержать IT-сектор и создать комфортные условия для работников отрасли. Получить льготный кредит на покупку квартиры могут специалисты в возрасте от 22 до 45 лет, работающие в аккредитованных IT-компаниях. Льготная ставка для них составляет до 5% годовых.

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# кредиты , льготная ипотека

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