Тюменцам предлагают восемь семейных киноисторий к празднику

| Фото: скриншот фильма "Крамер против Крамера" | Фото: скриншот фильма "Крамер против Крамера"

Восемь киноисторий ко Дню семьи, любви и верности предлагает тюменцам онлайн-кинотеатр KION.

"Праздник – отличный повод вспомнить о самых близких людях, которые поддерживают нас при любых обстоятельствах. В XXI веке семейные ценности пересматриваются, но их значение для общества не отрицается. Онлайн-кинотеатр KION собрал в специальную подборку "Ко Дню семьи, любви и верности" восемь семейных фильмов, которые получили высокие оценки от кинокритиков", - говорится в аннотации.

"Маленький воин" (2021, режиссер Илья Ермолов). Фильм о том, как подросток Витя Касаткин увлекся японским сумо. Любовь к этому виду спорта мальчику привил отец. Увы, с тех пор как 8 лет назад он уехал в Японию, Витя никогда его больше не видел. Теперь мальчик живет одной мечтой - победить в турнире по сумо и поехать на соревнования в Японию. Чтобы отец увидел, чего достиг сын, и вернулся в семью.

"Крамер против Крамера" (1979, режиссер Роберт Бентон). Это редкий фильм, получивший пять главных премий "Оскар": за лучший фильм, лучший адаптированный сценарий, лучшую режиссуру, за лучшую мужскую роль и лучшую женскую второго плана. Герой Тед (Дастин Хоффман) — успешный работник рекламного агентства, он практически не проводит времени с семьей. Его жена Джоанна (Мерил Стрип) устала сидеть дома с сыном, поэтому уходит из дома - теперь Теду нужно учиться ухаживать за ребенком и вести быт.

"Рыбка Поньо на утесе" (2008, режиссер Хаяо Миядзаки). Чудесная сказка от гения анимационного кино. Мальчик Сосукэ счастливо живет с мамой Рисой в небольшой очень милой деревне. Однажды Сосукэ находит на берегу магическую рыбку - ее зовут Поньо, и она сбежавшая дочь волшебника и морской богини.

"Чудо" (2017, режиссер Стивен Чбоски). Экранизация одноименного романа Ракель Харамильо Паласио. Мальчик Огги (Джейкоб Трамбле) родился с синдромом Тричера-Коллинза, нарушением развития черепно-лицевой области. Ребенку пришлось перенести множество операций, но он вырос здоровым и немного стеснительным, боящимся появляться без маски вне дома. Ему предстоит сделать большой шаг - пойти в младшую школу.

"Моя большая испанская семья" (2013, режиссер Даниэль Санчес Аревало). У испанцев две главные страсти в жизни: футбол и семья. История погружает в 2010-й год, когда чемпионат мира проходит в Южной Африке, близится главный матч для всей страны. Именно на дату его проведения выпадает день свадьбы одного из пяти сыновей семейства Санс.

"Приключения Паддингтона" (2014, режиссер Пол Кинг). Сюжет начинается с того, что в Лондоне на остановке поездов Паддингтон отец семьи Генри Браун (Хью Бонневилль) находит говорящего медвежонка. Оказывается, что он приехал в Англию из Перу, где среди лесов жили его разумные дядя и тетя. Они когда-то познакомились с добрым географом — теперь его ищет их племянник.

"Семейка Аддамс" (1991, режиссер Барри Зонненфельд). Продолжение культового сериала 1960-х годов о готической семье. Ее глава Гомес (Рауль Хулия) мечтает о встрече с давно потерянным братом Фестером (Кристофер Ллойд), который неожиданно для всех оказывается живым и невредимым. Все кроме отца подозревают в Фестере самозванца и решают проверить его нервы.

"Мой брат - супергерой!" (2019, режиссер Стефано Чипани). История о том, что у Джека (Франческо Геги) две сестры, а он мечтает о младшем братике. Мать Катя (Изабелла Рагонезе) беременеет и узнает на УЗИ, что ее будущий сын Джованни (Лоренцо Систо) будет рожден с синдромом Дауна. Она с мужем Давидом (Алессандро Гассман) решает не делать аборт, и вырастить ребенка, сказав другим детям, что их братик такой же, как и они, только видит мир немного по-другому.

Со всеми фильмами из подборки "Ко Дню семьи, любви и верности" онлайн-кинотеатра KION можно ознакомиться по ссылке: https://kion.ru/video/filter/mainPetrFevr