Победитель конкурса "Лидеры России" из Тюмени займет пост замминистра образования и науки ДНР

| Фото: группа "Институт биологии | ИнБИО ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: группа "Институт биологии | ИнБИО ТюмГУ" ВКонтакте

Руководитель института биологии ТюмГУ займет пост замминистра образования и науки Донецкой народной республики. О предложении и принятом решении победитель конкурса "Лидеры России" Олег Трофимов рассказал президенту России Владимиру Путину на встрече, состоявшейся в Кремле 7 июля.

"Я готов работать на новых направлениях. Поделюсь, что на днях состоялся разговор с председателем правительства Донецкой народной республики. Мне предложили занять должность заместителя министра образования и науки ДНР. Я с удовольствием принял предложение", - рассказал исполняющий обязанности директора института биологии ТюмГУ Олег Трофимов.

Глава государства отметил, что выбор Олега Трофимова достоин уважения.

Оксана Корнеенкова