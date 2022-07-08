Палатка здоровья откроется в ЖК "Преображенский" в Тюмени

| Фото: Тюменский региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Фото: Тюменский региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Бесплатно проверить здоровье смогут тюменцы в палатке здоровья, которая откроется в ЖК "Преображенский" 9 июля. Горожан будут ждать в соседском центре микрорайона по адресу ул. Александра Протозанова, 10, к.1, сообщает региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Гостям предложат измерить уровень глюкозы и холестерина в крови, артериальное давление. Специалисты предупреждают, что забор крови производится строго натощак. Также можно обследовать функциональное состояние миокарда на кардиовизоре и проанализировать состав массы собственного тела.

Кроме того, участники ознакомятся с полезными профилактическими материалами и получат ответы на актуальные вопросы от специалистов центра.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия проходят на постоянной основе в торговых центрах, на городских площадках и фестивалях, в парках, скверах и пользуются большой популярностью у тюменцев. С начала 2022 года в них поучаствовали более 1 тыс. человек.