Сохранением малой мечети займутся в селе Ембаево

| Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Проектную документацию для проведения работ по сохранению малой мечети в с. Ембаево (ул. Советская, 45) Тюменского района разработают до конца 2023 года. Сооружение является объектом культурного наследия регионального значения, сообщает областной комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

"Финансирование работ осуществляется за счет средств муниципального образования", — уточнили в комитете.

Мечеть построена во второй половине XIX века, является интересным памятником, синтезировавшим в себе традиционные черты татарского монументального зодчества и русской архитектуры периода эклектики, сообщается в справочнике "Архитектурное наследие Тюменской области".