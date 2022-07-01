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Сохранением малой мечети займутся в селе Ембаево

Общество, 17:47 14 июля 2022

комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Проектную документацию для проведения работ по сохранению малой мечети в с. Ембаево (ул. Советская, 45) Тюменского района разработают до конца 2023 года. Сооружение является объектом культурного наследия регионального значения, сообщает областной комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

"Финансирование работ осуществляется за счет средств муниципального образования", — уточнили в комитете.

Мечеть построена во второй половине XIX века, является интересным памятником, синтезировавшим в себе традиционные черты татарского монументального зодчества и русской архитектуры периода эклектики, сообщается в справочнике "Архитектурное наследие Тюменской области".

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# Ембаево , мечеть , памятник архитектуры

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