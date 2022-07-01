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Густой туман окутал ночью Тюмень

Общество, 09:01 17 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Густой туман окутал Тюмень ночью 17 июля. Его причиной метеорологи называют перепад температур и дожди.

Накануне прошли сильные дожди, а температура ночью опустилась до плюс 13 градусов. К утру воздух начала прогреваться, что и спровоцировало появление тумана. Днем воздух прогреется до плюс 28 градусов. Ожидаются кратковременные дожди, усилится - до 14 метров в секунду ветер.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, осадки также ожидаются в воскресенье, 17 июля. Ночью похолодает до +13 градусов. Днем воздух прогреется до +28. Скорость ветра составит до 14 метров в секунду.

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# погода , туман

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