Музей спорта под открытым небом появится в Голышманово к концу 2022 года

| Фото: museum-72.ru | Фото: museum-72.ru

Музей спорта под открытым небом появится в поселке Голышманово к концу 2022 года. Он станет частью инвестиционного проекта по развитию зоны отдыха "Сосновый бор", где построят велосипедную дорожку, протяженностью 1,5 км. Ее ширина позволит безопасно передвигаться велосипедистам, а также любителям пешей прогулки.

"Проект финансируется из областного и муниципального бюджетов. Его стоимость - более шести миллионов рублей. Закольцованная пешеходно-велосипедная дорожка пройдёт по всему лесному массиву. Будет построена парковка для велосипедов, разбита аллея. При строительстве будем вынуждены вырубить часть сосен, но на будущий год проведём работу по лесовосстановлению", - рассказала председатель комитета градостроительства и архитектуры администрации Голышмановского городского округа Вера Тарасова.

Благодаря этому проекту сельчане и гости поселка смогут активно проводить время и знакомиться с историей и достижениями голышмановского спорта. В дальнейшем музей дополнят интерактивная входная арка на Аллее спорта, а также информационные стенды о почётных спортсменах. Все желающие с помощью QR-кода узнают больше об истории спорта Голышмановского городского округа, сообщает tmn.aif.ru.