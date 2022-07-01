В Тюмени мужчину отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Более месяца проведет в колонии-поселении житель Тюменской области, уклонявшийся от исправительных работ, на которые его отправили за долги по алиментам. Об этом сообщает объединенная пресс-служба региона.

Как известно из материалов дела, в декабре 2021 года Омутинский районный суд приговорил должника по алиментам к шести месяцам работ с удержанием 5% из зарплаты. Однако мужчина злостно уклоняется от отбывания наказания.

К отбыванию наказания он приступил 25 января в ИП "Чистяков", но уже в марте поступила информация, что мужчина перестал выходить на работу, так как злоупотреблял спиртными напитками.

Осужденный неоднократно был предупрежден о том, что исправительные работы могут заменить на более строгое наказания, но никаких выводов для себя не сделал. В суде он признал, что действительно не выходил на исправительные работы без уважительных причин, но попросил не лишать его свободы и обещал трудоустроиться.

Суд заменил неотбытую часть работ на лишение свободы. Осужденный проведет в колонии-поселении один месяц и 11 дней.