В Тюмени пресекают попадание дождевой воды в канализационную сеть

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Открытые колодцы опасны для людей и животных и могут стать причиной ДТП, напоминает жителям и управляющим компаниям областного центра "Росводоканал Тюмень" и призывает горожан не открывать крышки колодезных люков и не отводить дождевые воды в канализационные сети.

Только за два дня специалисты предприятия выявили в городе три колодца, открытых для приема ливневых стоков. Тюменский водоканал неоднократно предупреждал управляющие компании о недопустимости использования хозяйственно-бытовой канализации вместо ливневой, это запрещено правилами пользования системой водоотведения, сообщает пресс-служба водоканала.

Однако, чтобы отвести воду с придомовой территории, сотрудники управляющих компаний открывают люки. Ливневые воды перегружают систему и насосным станциям требуется больше времени для прокачки стоков. Кроме того, вместе с дождевыми ручьями в городскую систему водоотведения попадает мусор, что может стать причиной засоров.

Напомним, что сообщить об открытом колодце можно по телефону 540-940 или оставить информацию на сайте водоканала. Кнопка "Увидел открытый люк? Сообщи!" размещена на главной странице сайта.