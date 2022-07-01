  • 21 июля 202221.07.2022четверг
  • USD54,8491
    EUR55,8260
  • В Тюмени 18..20 С 7 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Житель Юргинского района домогался до маленькой падчерицы

Происшествия, 10:16 21 июля 2022

СУ СК РФ Тюменской области | Фото: СУ СК РФ Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в сексуальных домогательствах до своей падчерицы, не достигшей 12-летнего возраста, заключили под стражу решением Омутинского районного суда.

Следствие установило, что с марта по май 2015 года 40-летний мужчина в лесном массиве недалеко от с. Новый Тап Юргинского района совершил домогательства до своей падчерицы.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, обвиняемый будет находиться под стражей до 30 августа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Омутинский район , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:16 21.07.2022Житель Юргинского района домогался до маленькой падчерицы
17:25 20.07.2022Каждое пятое преступление в Тюменской области связано с кибермошенничеством
15:14 20.07.2022Тюменец до смерти избил родственника на даче
14:51 20.07.2022Тюменца с крупной партией мефедрона задержала полиция