Житель Юргинского района домогался до маленькой падчерицы

| Фото: СУ СК РФ Тюменской области | Фото: СУ СК РФ Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в сексуальных домогательствах до своей падчерицы, не достигшей 12-летнего возраста, заключили под стражу решением Омутинского районного суда.

Следствие установило, что с марта по май 2015 года 40-летний мужчина в лесном массиве недалеко от с. Новый Тап Юргинского района совершил домогательства до своей падчерицы.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, обвиняемый будет находиться под стражей до 30 августа.