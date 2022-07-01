Три партии цветов, зелени и ягод поступили в Тюменскую область из Армении

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО

Три партии цветов, зелени и свежих ягод завезли в Тюменскую область из Армении. Продукция прошла карантинный фитосанитарный контроль, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, Югре и Ямалу.

Всего в регион поступило 25 тыс. 560 цветов - лимониумы, матиоллы, герберы, альстромерии, розы, гвоздики. Также завезли 201 кг кинзы, мяты и руколы, 227 кг свежей клубники и шелковицы.

В ведомстве отметили, что карантинные объекты не выявлены.