Три партии цветов, зелени и ягод поступили в Тюменскую область из Армении
| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО
Три партии цветов, зелени и свежих ягод завезли в Тюменскую область из Армении. Продукция прошла карантинный фитосанитарный контроль, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, Югре и Ямалу.
Всего в регион поступило 25 тыс. 560 цветов - лимониумы, матиоллы, герберы, альстромерии, розы, гвоздики. Также завезли 201 кг кинзы, мяты и руколы, 227 кг свежей клубники и шелковицы.
В ведомстве отметили, что карантинные объекты не выявлены.