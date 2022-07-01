  • 22 июля 202222.07.2022пятница
  • USD56,4783
    EUR57,1133
  • В Тюмени 22..24 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

ФК "Тюмень" примет пермяков на стадионе "Геолог" 24 июля

Спорт, 15:49 22 июля 2022

sun9-west.userapi.com

Матчем с "Амкар-Пермь" ФК "Тюмень" откроет футбольный сезон второй лиги первенства страны 24 июля на стадионе "Геолог".

Отметим, что в прошлом сезоне эти команды встретились трижды: в Кубке страны сибиряки победили со счетом 2:2, в Перми была зафиксирована ничья, в Тюмени победили сибиряки (1:0).

Игра начнется в 19 часов. Стадион для болельщиков откроют за час до матча. Гостей ждет развлекательная программа – текбол, панна, шахматы, викторины.

Тем, кто не сможет в это время оказаться на "Геологе", тюменский клуб предлагает видеотрансляцию матча.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ФК Тюмень , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:49 22.07.2022ФК "Тюмень" примет пермяков на стадионе "Геолог" 24 июля
12:16 22.07.202212 -метровый скалодром строят на набережной в Тюмени
10:38 22.07.2022На сборы дублеров МФК "Тюмень" соберутся юниоры из России и ближнего зарубежья
08:51 22.07.2022Лучших в автомногоборье определят на первенстве в Тюмени