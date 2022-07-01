ФК "Тюмень" примет пермяков на стадионе "Геолог" 24 июля

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Матчем с "Амкар-Пермь" ФК "Тюмень" откроет футбольный сезон второй лиги первенства страны 24 июля на стадионе "Геолог".

Отметим, что в прошлом сезоне эти команды встретились трижды: в Кубке страны сибиряки победили со счетом 2:2, в Перми была зафиксирована ничья, в Тюмени победили сибиряки (1:0).

Игра начнется в 19 часов. Стадион для болельщиков откроют за час до матча. Гостей ждет развлекательная программа – текбол, панна, шахматы, викторины.

Тем, кто не сможет в это время оказаться на "Геологе", тюменский клуб предлагает видеотрансляцию матча.