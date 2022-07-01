В Тюменской области люди с инвалидностью работают юристами, швеями и поварами

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

625 людей с инвалидностью нашли работу в Тюменской области в первом полугодии 2022 года. Всего по квоте в регионе трудоустроены 4 тыс. 300 тюменцев с инвалидностью, сообщает информационный центр правительства региона.

Они работают юристами, системными администраторами, поварами, секретарями, швеями, бухгалтерами. Для инвалидов, готовых работать, но нуждающихся в индивидуальном подходе, действует услуга по сопровождению занятости. Она реализуется в регионе с 2019 года.

С начала 2022 года такой помощью воспользовались 248 человек, за 113 людьми закреплены наставники. Специалисты центра занятости предлагают рабочие места, помогают при трудоустройстве, создают условия трудовой деятельности.