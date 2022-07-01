  • 23 июля 202223.07.2022суббота
  • USD57,3917
    EUR57,7608
  • В Тюмени 21..23 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Капремонт детских садов в Винзилях и Боровском завершат в 2023 году

Общество, 14:52 23 июля 2022

admtyumen.ru (архив) | Фото: admtyumen.ru (архив)

Капитальный ремонт корпусов двух дошкольных учреждений в поселках Винзили и Боровский Тюменского района завершат в августе 2023 года. До этого времени дети будут посещать другие корпуса детских садов в своих поселках, сообщает администрация Тюменского района.

Подрядные организации приступили к ремонту в мае 2022 года. Строителям предстоит заменить кровлю, обновить фасад, отмостку, привести в порядок систему электроснабжения и канализацию. Зимой начнутся отделочные работы внутренних помещений. В учреждениях появятся новая мебель, спортивное и музыкальное оборудование, обновят и уличные площадки.

После ремонта в винзилинском детском саду "Солнышко" откроются 5 групп по 25 мест и одна группа для детей с двух месяцев, она примет шесть малышей. В садике "Дельфинёнок" в Боровском появятся 13 групп по 25 мест, из них одна – адаптационная.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детские сады , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:52 23.07.2022Капремонт детских садов в Винзилях и Боровском завершат в 2023 году
14:26 23.07.2022Тюменский кинологический центр Росгвардии отмечает 20-летие
13:44 23.07.2022Тюменские дизайнеры и музыканты побывали на фестивале "Таврида.Арт"
13:32 23.07.2022Участники фестиваля "Волонтер ЮИД" в Тюмени осваивают навыки спасателя и инженера