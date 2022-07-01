Капремонт детских садов в Винзилях и Боровском завершат в 2023 году

| Фото: admtyumen.ru (архив) | Фото: admtyumen.ru (архив)

Капитальный ремонт корпусов двух дошкольных учреждений в поселках Винзили и Боровский Тюменского района завершат в августе 2023 года. До этого времени дети будут посещать другие корпуса детских садов в своих поселках, сообщает администрация Тюменского района.

Подрядные организации приступили к ремонту в мае 2022 года. Строителям предстоит заменить кровлю, обновить фасад, отмостку, привести в порядок систему электроснабжения и канализацию. Зимой начнутся отделочные работы внутренних помещений. В учреждениях появятся новая мебель, спортивное и музыкальное оборудование, обновят и уличные площадки.

После ремонта в винзилинском детском саду "Солнышко" откроются 5 групп по 25 мест и одна группа для детей с двух месяцев, она примет шесть малышей. В садике "Дельфинёнок" в Боровском появятся 13 групп по 25 мест, из них одна – адаптационная.