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В Уватском районе отремонтируют новый дом по просьбе жителей

Общество, 17:32 23 июля 2022

Telegram-канал Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал Вячеслава Елизарова

В поселке Туртас Уватского района отремонтируют дом, в который переселили жителей из ветхого жилья. С соответствующей просьбой ранее обратились собственники помещений.

Об этом сообщил глава администрации Уватского района Вячеслав Елизаров в своем Telegram-канале.

"С командой мы выехали в поселок Туртас и в ходе проверки выявили, что причиной некоторых недостатков стала работа застройщика. В этом случае в рамках гарантийных обязательств, он гарантировано устранит выявленные неполадки", - рассказал он.

На встрече с жильцами присутствовали застройщик жилого дома, заместитель главы администрации Уватского муниципального района, заместитель главы сельского поселения, заместитель начальника управления градостроительства и ЖКХ, директор и главный инженер МП "Туртасское КП", специалист управления имущественных отношений и земельных ресурсов администрации.

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# Уватский район

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