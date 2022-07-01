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Участники фестиваля "Волонтер ЮИД" в Тюмени осваивают навыки спасателя и инженера

Общество, 13:32 23 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер-классы, посвященные правилам безопасности на дорогах, могут посетить юные жители Тюмени 23 и 24 июня. Они организованы в рамках фестиваля юных инспекторов "Волонтер ЮИД", который проходит в эти минуты на набережной.

Ребята могут почувствовать себя дорожными инженерами, журналистами, спасателями и инженерами-конструкторами по транспорту. Здесь же организованы интерактивные зоны с розыгрышами призов. Создают настроение профессиональные аниматоры.

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Как рассказал инструктор площадки "Инженер-конструктор по транспорту" Данил Мелихов, на его мастер-классе дети учатся разрабатывать и проектировать автомобили.

На локации профессии "журналист" ребятам рассказывают, что в области безопасности дорожного движения журналист отвечает за профилактику. Юные тюменцы узнают, что такое суфлер, объектив, штатив, петличка, микрофон, как работает камера и многое другое. Школьники учатся брать интервью, записывать видео с помощью суфлера.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Площадка классная. Понравилось быть в роли ведущей новостей, у меня уже есть в этом опыт, поэтому легко справилась с задачей", - поделилась участница фестиваля, ученица Заводоуковской школы №4.

Оказывать первую медицинскую помощь ребята научились на локации "Спасатель". Специалисты рассказали о том, почему важно знать основные методы оказания помощи. Так, если человека сбил автомобиль, то сначала нужно обезопасить себя и пострадавшего, вызвать скорую помощь, затем определить дышит человек и есть ли у него пульс. Посмотреть, есть ли открытые переломы и кровотечения. Если есть, нужно обработать рану и сделать перевязку, чтобы остановить кровотечение.

Ирина Шемякина

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# ГИБДД Тюменской области , фестиваль , юные инспекторы движения

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